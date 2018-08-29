США ведуть переговори з Росією, щоб не допустити чергової хіматаки в Сирії

Сполучені Штати перебувають у тісному контакті з Росією, для того щоб не допустити можливого застосування хімічної зброї в сирійському Ідлібі.

Про це заявив міністр оброни США Джеймс Меттіс, повідомляє The Washington Times.

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Видання зауважує, що чергове застосування хімзброї в Сирії може призвести до нових військових ударів США по позиціях Башара Асада, а також загострити і без того нестабільну ситуацію в країні.

Як ви бачили, ми двічі відповідали на застосування хімічної зброї (у Сирії – "24"). Я запевняю вас, Держдепартамент підтримує активний зв'язок із Росією, щоб змусити їх цьому запобігти. Переговори тривають,

– заявив Меттіс на прес-конференції в Пентагоні.

Адміністрація Трампа США двічі здійснювала авіаудари по Сирії після того, як сили Асада провели жахливі хімічні атаки проти повстанців та мирного населення у квітні 2017-го та 2018-го. Уряд Сирії обіцяв відмовитися від хімічної зброї в рамках угоди 2013 року, укладеної за посередництва Росії. Однак ця обіцянка так і не була виконана повністю, зауважує WP.

Нагадаємо, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив президента Росії Володимира Путіна, що країна має намір зберігати свою військову присутність у Сирії доти, поки не буде остаточно розгромлене терористичне угрупування "Ісламська держава".