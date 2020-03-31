США виділили Україні понад 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом: що відомо
Уряд США виділив 1,2 мільйона доларів Україні на подолання наслідків коронавірусу. Гроші підуть на медичну та гуманітарну допомогу.
Про гроші, які виділили з антикоронавірусного бюджету США Україні, повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
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Уряд Сполучених Штатів виділив медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 мільйона доларів, щоб обмежити поширення COVID-19 в Україні,
– йдеться в повідомленні.
Гроші надаватимуть через USAID Global Health і OFDA.
В агентстві наголосили, що завдяки цьому фінансуванню Україна зможе
- попередити й обмежити випадки інфікування у медзакладах та підготувати лабораторну мережу до широкомасштабного тестування на коронавірус;
- забезпечити проведення кампаній, які інформуватимуть українців про те, як запобігти розповсюдженню вірусу COVID-19.
До слова, допомогу Україні виділили з антикоронавірусного бюджету, який напередодні підписав Дональд Трамп. У документі на боротьбу з коронавірусом передбачили рекордні 2,2 трильйона доларів.
На що витратять ці гроші
- По 1 тисячі 200 доларів роздадуть кожному американцеві, який заробляє менше, ніж 75 тисяч доларів на рік.
- На підтримку малого бізнесу – 367 мільярдів доларів.
- 500 мільярдів доларів для фінансування різних галузей економіки, міст і штатів на період пандемії.
Коронавірус в Україні: основне
- Станом на 31 березня в Україні зафіксували 549 випадків зараження коронавірусом. Померли 13 людей, одужали – 8.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській та Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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