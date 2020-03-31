США виділили Україні понад 1 мільйон доларів на боротьбу з коронавірусом: що відомо

Уряд США виділив 1,2 мільйона доларів Україні на подолання наслідків коронавірусу. Гроші підуть на медичну та гуманітарну допомогу.

Про гроші, які виділили з антикоронавірусного бюджету США Україні, повідомляє Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

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Уряд Сполучених Штатів виділив медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 мільйона доларів, щоб обмежити поширення COVID-19 в Україні,

– йдеться в повідомленні.

Гроші надаватимуть через USAID Global Health і OFDA.

В агентстві наголосили, що завдяки цьому фінансуванню Україна зможе

попередити й обмежити випадки інфікування у медзакладах та підготувати лабораторну мережу до широкомасштабного тестування на коронавірус;

забезпечити проведення кампаній, які інформуватимуть українців про те, як запобігти розповсюдженню вірусу COVID-19.

Уряд США виділив медичну та гуманітарну допомогу вартістю 1,2 млн. доларів, яка надаватиметься через @USAIDGH та @theOFDA, аби обмежити розповсюдження COVID-19 в #Ukraine. pic.twitter.com/A7k43TgzJ4 — USAIDUkraine (@USAIDUkraine) March 31, 2020

До слова, допомогу Україні виділили з антикоронавірусного бюджету, який напередодні підписав Дональд Трамп. У документі на боротьбу з коронавірусом передбачили рекордні 2,2 трильйона доларів.

На що витратять ці гроші

По 1 тисячі 200 доларів роздадуть кожному американцеві, який заробляє менше, ніж 75 тисяч доларів на рік.

На підтримку малого бізнесу – 367 мільярдів доларів.

500 мільярдів доларів для фінансування різних галузей економіки, міст і штатів на період пандемії.

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