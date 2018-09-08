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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

США відкликали своїх послів із трьох країн: відома причина

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США відкликали своїх послів із трьох країн
США відкликали своїх послів із трьох країн / Фото з відкритих джерел

Сполучені Штати Америки відкликали своїх послів з Домініканської республіки, Панами та Сальвадору для проведення консультацій стосовно припинення цими країнами дипломатичних відносин із Тайванем.

Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США.

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"Державний департамент відкликав посла США в Домініканській Республіці Робіна Бернстайна, посла США в Сальвадорі Жана Манса та Тимчасового повіреного у справах США в Панамі Роксена Кабрала для консультацій, пов'язаних з недавніми рішеннями більше не визнавати Тайвань", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі троє дипломатів будуть мати розмову з представниками уряду, під час якої обговорять шляхи підтримання з боку США сильних, незалежних, демократичних інститутів та економіку Центральної Америки та Карибського басейну.

Додамо, що Ель-Сальвадор розірвав відносини із Тайванем минулого місяця, Домініканська республіка – у травні, а Панама – минулого року. Тайвань тепер має офіційні відносини всього із 17 країнами, більшість із яких – малі й слаборозвинені держави. Зуважимо, США не мають офіційних дипломатичних відносин із Тайванем, але підтримують острівну державу на міжнародній арені.

Теги: Новини політики Новини США
Джерело: 24 Канал
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