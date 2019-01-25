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      США відкликають частину дипломатів з Венесуели

      202 Читать новость на русском
      Держдеп США відкликав частину дипломатів з Венесуели
      Держдеп США відкликав частину дипломатів з Венесуели / Фото з відкритих джерел

      Державний департамент Сполучених Штатів Америки віддав розпорядження частині дипломатичного корпусу покинути Венесуелу.

      Відповідне розпорядження було опубліковано на сайті зовнішньополітичного відомства.

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      Зазначається, що уряд США має в своєму розпорядженні обмежені можливості щодо надання екстреної допомоги американським громадянам у Венесуелі. У зв'язку з цим усім, хто знаходиться в Венесуелі американцям рекомендується покинути цю країну. У повідомленні мовиться, що при рішенні залишитися у Венесуелі, слід подбати про припаси для житла і особистої безпеки, а також стежити за місцевими новинами.

      21 січня у столиці Венесуели почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, які використали для розгону учасників протесту сльозогінний газ та інші спеціальні засоби. Протести в країні почалися після того, як група військових закликала венесуельців приєднатися до повстання з метою усунення від влади Ніколаса Мадуро та відновлення конституційного порядку у Венесуелі. Урядові війська затримали заколотників і придушили протест їх прихильників. Для цього нацгвардія ввела у Каракас бронетехніку.

      Лідер опозиції Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим президентом країни замість Ніколаса Мадуро. США, Канада, Бразилія, Великобританія і більшість латиноамериканських країн визнали Гуайдо законним лідером країни. Мадуро підтримали Росія, Туреччина і Китай, а також Куба та Болівія.

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      У відповідь Ніколас Мадуро оголосив про розрив дипломатичних відносин з США і дав американським дипломатам 72 години, щоб покинути країну. Прихильники Мадуро оголосили про плани проведення власних акції, звинувативши "терористів від опозиції" у прагненні "продати країну США" на догоду імперіалістам та олігархам.

      Дивіться відео: протести у Венесуелі

      Нагадаємо, що 10 січня Ніколас Мадуро вдруге прийняв присягу президента Венесуели, однак світова спільнота не визнала результатів виборів. Зокрема у США заявили, що не визнають інавгурацію Мадуро і продовжать чинити тиск на владу Венесуели.

      15 січня опозиційний Конгрес Венесуели офіційно оголосив Мадуро узурпатором.Тепер дії Мадуро вважаються такими, що не мають законної сили.

      Чому у Венесуелі спалахнули протести проти Ніколаса Мадуро?Президента критикують за недотримання принципів демократії та порушення прав людини. Крім того, у Венесуелі триває важка економічна криза. У 2018 році показник інфляції в країні перевищив позначку 1,7 мільйона відсотків. З країни емігрували 3 мільйони людей. При цьому Мадуро продовжував економічну політику свого попередника Уго Чавеса, яку той називав "боліваріанським соціалізмом". Венесуелу пов'язують тісні відносини з Росією.

      Теги: Новини США Венесуела
      Джерело: 24 Канал
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