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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Російські спортсмени не поїдуть на змагання у США: їм не видали віз

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Збірну Росії з вільної боротьби не впустили на змагання
Збірну Росії з вільної боротьби не впустили на змагання / obozrevatel.com

На змагання із вільної боротьби до Сполучених Штатів Америки не поїде ціла російська збірна.

Посольство США у Москві відмовило в організації співбесід для спортсменів та тренерів збірної Росії з вільної боротьби, пише "Новая Газета".

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У цій ситуації наша команда залишилась без можливості виступати на Кубку світу. Нас не записали на співбесіду, більше того – нам порекомендували пройти співбесіду на візи в консульстві Вірменії,
– розповів виданню старший тренер російської команди Валерій Фельдшеров.

Фельдшеров також зазначив, що у збірної, членами якої є 14 спортсменів та 4 тренери, вже не було часу звертатися до вказаної структури.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова миттєво відреагувала на цю новину та назвала невидачу віз російським спортсменам "прямою та відкритою дискримінацією команди однієї із країн-учасниць". Також вона додала, що американці пояснили таке рішення нестачею консульського персоналу у посольстві США.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков різко відреагував на бойкот ЧС-2018. Він наголосив, що в чемпіонаті світу з футболу головне – не приїзд чиновників або офіційних представників, головне – це гра команд.

Теги: Новини США Новини спорту Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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