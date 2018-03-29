Російські спортсмени не поїдуть на змагання у США: їм не видали віз

На змагання із вільної боротьби до Сполучених Штатів Америки не поїде ціла російська збірна.

Посольство США у Москві відмовило в організації співбесід для спортсменів та тренерів збірної Росії з вільної боротьби, пише "Новая Газета".

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У цій ситуації наша команда залишилась без можливості виступати на Кубку світу. Нас не записали на співбесіду, більше того – нам порекомендували пройти співбесіду на візи в консульстві Вірменії,

– розповів виданню старший тренер російської команди Валерій Фельдшеров.

Фельдшеров також зазначив, що у збірної, членами якої є 14 спортсменів та 4 тренери, вже не було часу звертатися до вказаної структури.

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова миттєво відреагувала на цю новину та назвала невидачу віз російським спортсменам "прямою та відкритою дискримінацією команди однієї із країн-учасниць". Також вона додала, що американці пояснили таке рішення нестачею консульського персоналу у посольстві США.

Нагадаємо, нещодавно прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков різко відреагував на бойкот ЧС-2018. Він наголосив, що в чемпіонаті світу з футболу головне – не приїзд чиновників або офіційних представників, головне – це гра команд.