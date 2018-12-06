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      США відправлять військовий корабель в Чорне море, – CNN

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      Сполучені Штати відправлять корабель у Чорне море
      Сполучені Штати відправлять корабель у Чорне море / Скріншот

      США почали підготовку до відправки військового корабля, для підтримки України у Керченській протоці.

      Про це повідомило видання CNN.

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      Американський флот завжди готовий відповісти, коли просять про допомогу,
      – заявив представник флоту Кайл Рейнс.

      Зазначається, що американські військовослужбовці попросили Державний департамент США повідомити Туреччину про появу військового корабля у Чорному морі. США зобов'язані попередити про це Туреччину не менш ніж за 15 днів відповідно до конвенції Монтре від 1936 року, яка регулює судноплавство у протоках Босфор і Дарданелли. Вони з'єднують Середземне море з Чорним.

      Нагадаємо, США різко засудили агресію Росії в Керченській протоці. Голова Пентагону Джим Маттіс вважає захоплення українських кораблів "зневагою до міжнародного права". Сполучені Штати Америки планують торкнутися теми ситуації у Керченській протоці на 25-му засіданні Ради міністрів закордонних справ Організації з безпеки і співпраці в Європі.

      Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила вї'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

      ЯК РОЗВИВАЮТЬСЯ ВЗАЄМИНИ МІЖ РОСІЄЮ І США ПІСЛЯ АГРЕСІЇ В КЕРЧЕНСЬКІЙ ПРОТОЦІ

      Теги: Новини США Новини України Водний транспорт Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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