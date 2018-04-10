США відправляють потужну ударну групу у напрямку Сирії

В середу, 11 квітня, ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry S. Truman відчалить від військово-морської бази Норфолк в штаті Віргінія.

Бойова група попрямує у бік Європи і Близького Сходу, повідомляє "Інтерфакс".

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У групі, окрім головного авіаносця, є ракетний крейсер Normandy, а також ракетні есмінці Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman і Farragut.

Згодом до них доєднаються есмінці Jason Dunham і The Sullivans, а також німецький фрегат Hessen.

Загальна чисельність екіпажів кораблів перевищує 6,5 тисяч осіб.

Нагадаємо, 10 квітня Трамп скасував свій робочий візит, щоб "зосередитися на питанні Сирії". Це трапилося, опісля того, як 8 квітня через хімічну атаку у Сирії у місті Дума щонайменше 70 людей людей загинули жахливою смертю.



Трамп заявив, що за цим стоїть президент країни Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку, отже мають заплатити велику ціну.