США виходить з Ради ООН з прав людини, – ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує увечері у вівторок, 19 червня, оголосити про свій вихід з Ради з прав людини Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два інформовані джерела.

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За інформацією джерела, про вихід з цієї правозахисної організації оголосять державний секретар Майк Помпео і посол США при ООН Ніккі Гейлі. У Держдепартаменті поки не відреагували на прохання надати коментар, в той час як в ООН заявили, що не отримали повідомлення про припинення участі США.

США і Рада з прав людини неодноразово критикували один одного. На останній сесії Рада назвала практику відділення дітей від батьків, що проводиться в рамках міграційної політики Білого дому, "безсоромною". У свою чергу адміністрація Трампа критикувала Раду за упереджене ставлення до Ізраїлю.

Нинішній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон виступав проти створення правозахисного органу в ООН в 2006 році.

Нагадаємо, політику президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа підтримують 45% американців, що стало рекордним показником для нього.