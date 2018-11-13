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      США вимагають від Китаю пропозицій до відновлення торгових переговорів

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      США очікує на ініціативу від Китаю
      США очікує на ініціативу від Китаю / Фото з відкритих джерел

      США домагаються від Китаю конкретних пропозицій перед тим, як відновити переговори щодо укладення двосторонньої торговельної угоди.

      Про це повідомило видання США The Wall Street Journal з посиланням на джерела, поінформовані про консультації між міністром фінансів Сполучених Штатів Стівеном Мнучіним і віце-прем'єром Держради КНР Лю Хе, що відбулися 9 листопада.

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      Зазначається, що Мнучін зажадав від китайського колеги сформулювати конкретні пропозиції з приводу майбутньої торгової угоди щодо відновлення переговорів між сторонами. Пекін чинить опір тиску Вашингтона і хоче спочатку відновити переговори з тим, щоб на них обговорювати можливі варіанти угоди. Китайська сторона побоюється, що в іншому випадку вона втратить переваги на двосторонніх переговорах, пояснили джерела видання.

      У Білому домі розраховують, що Китай поступиться вимогам США до зустрічі президента Дональда Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном на саміті G 20 у Аргентині, який відбудеться 30 листопада – 1 грудня. Такий варіант подій дозволить американцям утриматися на час від введення додаткових мит на імпорт китайських товарів і призведе до "торгового перемир'я" на певний термін. Подібна пауза посприяє відновленню переговорів щодо торговельної угоди.

      Нагадаємо, у вересні США оголосили про введення мит в розмірі 10 відсотків на китайський імпорт вартістю 200 мільярдів доларів, з майбутнього року ставка збільшиться до 25 відсотків.

      До цього, влітку, сторони обмінялися імпортними митами на 50 мільярдів доларів через загострення торгового конфлікту Китай обклав митом майже весь американський імпорт. На початку жовтня стало відомо, що постачання сирої нафти з США в Китай "повністю зупинилися".

      Теги: Новини США Новини політики Китай
      Джерело: 24 Канал
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