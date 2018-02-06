США висунули Росії нові звинувачення щодо Сирії

Сполучені Штати звинуватили Росію в перешкоджанні схваленні Радою безпеки ООН засудження застосування хімічної зброї в Сирії.

Про це пише "Радіо Свобода".

За словами посла США Ніккі Гейлі, є очевидні докази, які підтверджують застосування хлорину в передмісті Дамаска – Східній Гуті.

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Вона додала, що режим Асада в останні тижні використовував хлорин проти громадян Сирії кілька разів, у тому числі і 4 лютого.

У зв’язку з цим США запропонували проект заяви, в якому засуджували застосування хімічних речовин як зброї, але Росія попросила відкласти ухвалення резолюції, щоб "зробити коментарі".

Росія відклала схвалення цієї заяви з простим засудженням того, що сирійських дітей душать хлорним газом,

– додала Гейлі.