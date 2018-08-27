США висунули умови для надання оборонної допомоги Україні

Сполучені Штати Америки завершать надання Україні безпекової допомоги в рамках оборонного бюджету США на суму 250 мільйонів доларів за умови, що держава виконає низку умов щодо здійснення реформ.

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий під час зустрічі з журналістами в МЗС, передає "Європейська правда".

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Раніше 24 Канал повідомляв, що 13 серпня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет на 2019 рік, який передбачає виділення Міністерством оборони США 250 мільйонів доларів для надання допомоги Україні у сфері безпеки, в тому числі 50 мільйонів доларів повинні бути спрямовані на летальні види озброєнь.

Водночас, за словами дипломата, Вашингтон готовий надати половину передбаченої допомоги без виконання додаткових, проте Україна отримає решту лише "в обмін" на реформи.

"Ці кошти прийдуть під певними умовами. Якщо ми продовжимо реформування (ЗСУ та оборонно-промислового комплексу, – "24"), то ми отримуємо решту", – сказав посол.

За його словами, існує визначений календарний план виконання умов. Зокрема, умовою на поточний рік було ухвалення закону про нацбезпеку.

Це ми виконали. На наступний рік маємо інші умови – це прозорість закупівлі озброєнь, тобто прозорість Укроборонпрому, нові підходи у роботі ВПК,

– наголосив Чалий.

Нагадаємо, раніше Валерій Чалий розповів, що влада США не надає фінансової чи особистої підтримки жодному з кандидатів у президенти України.