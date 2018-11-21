США визначилися зі своїм фаворитом на посаду очільника "Інтерполу"
4
Державний секретар Сполучених Штатів Америки зауважив, що Вашингтон підтримує південнокорейця Джон Яна як кандидата на посаду президента Інтерполу.
Таку заяву очільник американського зовнішньополітичного відомства зробив під час брифінгу.
Читайте також: Росія може очолити Інтерпол: у Великобританії зробили красномовне порівняння
"Ми закликаємо всі країни й організації, що входять до складу Інтерполу та дотримуються принципу верховенства права, обрати надійного лідера, що відображає один із найважливіших правоохоронних органів світу. Ми віримо, що пан Кім буде саме таким", – зазначив дипломат.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
Наслідки для України через "Північний потік-2": у Парламентській асамблеї НАТО зробили заяву17 листопада , 21:25
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00