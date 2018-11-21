США визначилися зі своїм фаворитом на посаду очільника "Інтерполу"

Державний секретар Сполучених Штатів Америки зауважив, що Вашингтон підтримує південнокорейця Джон Яна як кандидата на посаду президента Інтерполу.

Таку заяву очільник американського зовнішньополітичного відомства зробив під час брифінгу.

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"Ми закликаємо всі країни й організації, що входять до складу Інтерполу та дотримуються принципу верховенства права, обрати надійного лідера, що відображає один із найважливіших правоохоронних органів світу. Ми віримо, що пан Кім буде саме таким", – зазначив дипломат.