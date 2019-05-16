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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      США ввели нові санкції проти Росії: кого вони торкнуться

      713 Читать новость на русском
      Радіо Свобода
      Радіо Свобода / https://www.radiosvoboda.org/

      Міністерство фінансів США ввели санкції проти російських громадян згідно з "Законом Магнітського". Так, до санкційного списку потрапили п'ятеро росіян і спеціальний загін швидкого реагування "Терек".

      Що таке "Закон Магнітського"?

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      Його прийняли у США у грудні 2012 року. Закон містить перелік російських чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини, зокрема пов'язаних зі справою компанії Hermitage Capital Management та смертю російського адвоката Сергія Магнітського. Магнітський перебував під арештом у СІЗО "Матроська тиша" у 2009 році. Як вважають його колеги і правозахисники, адвоката цілеспрямовано довели до смерті умовами утримання в СІЗО і відмовою в медичній допомозі в помсту за те, що він розкрив злочинну схему, за допомогою якої співробітники МВС і чиновники відмивали мільярди рублів.

      Посадовим особам, причетним до справи Магнітського та подібних порушень, заборонено в'їзд до США, також щодо них запроваджені санкції економічного характеру: арешти майна, корупційних рахунків тощо.

      Чому група росіян і спецзагін "Терек" потрапили до санкційного списку?

      До санкційного списку США потрапили такі громадяни РФ: Сергій Коссієв, Геннадій Карлов, Руслан Геремєєв, Олена Трикула і Абузайд Вісмурадов.

      Трикула і Карлов потрапили під санкції через причетність до справи про вбивство Магнітського.

      Руслана Геремеєва вважають особистою охороною глави Чечні Рамзана Кадирова. Російські слідчі двічі намагалися висунути звинувачення проти нього як можливого організатора вбивства Бориса Нємцова, але їхні спроби були заблоковані главою Слідчого комітету РФ.

      Сергій Коссієв – колишній начальник колонії №7 в Карелії. Він особисто брав участь у побитті ув’язнених та інших знущаннях.

      А ось Абузайд Вісмурадов і спецзагін швидкого реагування "Терек" потрапили до списку через незаконну операцію із затримання, тортур і позасудових страт осіб на підставі їхньої фактичної або ймовірної причетності до ЛГБТ-спільноти у Чечні.

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      Теги: Новини політики Санкції Новини США Новини Росії
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