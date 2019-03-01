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      США ввели нові санкції проти Венесуели

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      США ввели нові санкції проти Венесуели
      США ввели нові санкції проти Венесуели / Фото з відкритих джерел

      США ввели нові санкції проти Венесуели через те, що посадові особи перешкоджали постачанню гуманітарної допомоги на територію країни.

      У прес-службі Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США повідомили, що уряд включив шість людей у свої санкційні списки проти Венесуели.

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      У список ввійшли, зокрема, командуючий Національною гвардією Венесуели генерал Річард Лопес Варгас, начальник поліції штату Тачира Крістіан Моралес Самбрано.

      У січні 2019 року США вже накладало санкції проти Венесуели. Вони стосувалися державної нафтогазової компанії PDVSA. Вашингтон заблокував активи корпорації на сім мільярдів доларів. Після цього Ніколас Мадуро англійською мовою звернувся до глави США Дональда Трампа та зажадав дати спокій Венесуелі.

      До якого стану довів Венесуелу Мадуро?Президент Ніколас Мадуро продовж шести років свого правління завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. Громадяни потерпають від нестачі їжі, медикаментів, засобі гігієни тощо. Через це з Венесуели виїхало майже три мільйони громадян, що більше, ніж 10% усього населення.

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      Теги: Новини політики Новини України Новини США Дональд Трамп Венесуела Санкції
      Джерело: 24 Канал
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