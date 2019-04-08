США закликали Хафтара припинити наступ на Тріполі

Сполучені Штати закликали підрозділи Лівійської національної армії (ЛНА) фельдмаршала Халіфи Хафтара негайно припинити наступ на Тріполі. Держсекретар Майк Помпео наголосив, що у лівійського конфлікту немає військового вирішення.

Він зазначив, що політичне вирішення – єдиний спосіб об'єднати країну і забезпечити гарантію безпеки, стабільності і процвітання для всіх лівійців.

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Сполучені Штати Америки глибоко стурбовані бойовими діями недалеко від Тріполі. Ми ясно дали зрозуміти, що виступаємо проти військового наступу сил Халіфи Хафтара і закликаємо негайно припинити військові операції проти лівійської столиці,

– йдеться у зверненні політика.

Держсекретар також вказав, що "ця одностороння військова кампанія проти Тріполі ставить під загрозу життя цивільного населення і підриває можливість кращого майбутнього для всіх лівійців".

Що відбувається у Лівії

4 квітня фельдмаршал Халіф Хафтар оголосив про початок наступу на Тріполі. Його війська штурмують столицю в основному з південного напрямку. Зараз вони ведуть там запеклі бої зі озброєними формуваннями Уряду національної згоди Фаїза Сараджа.

Лівійська національна армія, в ході атаки взяла під контроль аеропорт у передмісті Тріполі.

Причини конфлікту

Все почалося у 2011 році, після повалення і вбивства лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Тоді Лівія розкололася на низку конкуруючих збройних таборів.

Уряд національної згоди Лівії на чолі з Фаїзом Сараджев було сформовано за участі ООН та представників з Європи. Національна армія на чолі з Халіфою Хафтаром діє незалежно від Тріполі і веде затяжну війну з ісламістами.

У лівійському конфлікті також бере участь Росія. Вона підтримує військового лідера Халіфа Хафтара, який є головним військовим правителем на більшій частині східної Лівії.

Британська газета The Sun, з посиланням на власні джерела повідомила, що Росія перекинула до Лівії десятки офіцерів ГРУ і військовослужбовців спецназу.