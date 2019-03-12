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      США закриють у низці країн усі офіси служби громадянства та імміграції: що це означає

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      Адміністрація Трампа готується закрити всі міжнародні офіси служби громадянства та імміграції США у 21-й країні
      Адміністрація Трампа готується закрити всі міжнародні офіси служби громадянства та імміграції США у 21-й країні

      Адміністрація президента США Дональда Трампа готується закрити всі міжнародні офіси служби громадянства та імміграції у 21-й країні. Це може уповільнити процес обробки сімейних візових заяв, закордонного усиновлення та звернень про громадянство зі сторони військових.

      Штат служби громадянства та імміграції США налічує близько 240 осіб у самих Штатах та інших країнах світу, повідомляє The Washington Post.

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      Видання посилається на лист директора служби громадянства та імміграції США Френсіса Сіссни. В електронному листі працівникам він сказав, що працює над передачею обов'язків співробітників відомств до їхніх колег по всьому світу – у внутрішніх офісах, посольствах і консульствах Державного департаменту.

      Сіссна зазначив, що якщо Держдепартамент погодиться, агентство закриватиме свої міжнародні відділення на місцях у найближчі місяці "задля максимізації кінцевих ресурсів нашого агентства".

      "Я вважаю, що таким чином ми краще використаємо наші кошти для вирішення проблем у Сполучених Штатах, одночасно використовуючи існуючі ресурси Державного департаменту на посаді", – написав директор служби громадянства та імміграції.

      Цей крок викликаний тим, що адміністрація Трампа наполягає на посиленні імміграційного контролю в країні та на переході від імміграції на основі возз'єднання сім'ї до імміграції на основі заслуг. Урядовці Міністерства внутрішньої безпеки кажуть, що це частина загальних зусиль, спрямованих на оптимізацію імміграційних операцій США.

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      12 березня
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      Теги: Новини політики Новини США Іммігранти Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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