США запровадили санкції проти КНДР через кібератаки
Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело нові санкції проти північнокорейської компанії і громадянина КНДР за проведення кібератак.
Про це йдеться на офіційному сайті відомства.
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Зазначається, що компанія Korea Expo Joint Venture пов'язана зі спрямованими атаками під контролем влади Північної Кореї.
Громадянин КНДР Пак Джин Хіок, який потрапив під санкції, пов'язаний з організацією та реалізацією кібератак проти американських компаній.
Санкції щодо Джина Хіока були введені через його участь у зламі серверів кінокомпанії Sony Pictures у 2014 році, а також у поширенні вірусу-шифрувальника WannaCry у 2017 році.
Джерело: 24 Канал
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