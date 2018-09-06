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США запровадили санкції проти КНДР через кібератаки

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Санкції введено проти компанії Korea Expo Joint Venture
Санкції введено проти компанії Korea Expo Joint Venture / Фото з відкритих джерел

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело нові санкції проти північнокорейської компанії і громадянина КНДР за проведення кібератак.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Зазначається, що компанія Korea Expo Joint Venture пов'язана зі спрямованими атаками під контролем влади Північної Кореї.

Громадянин КНДР Пак Джин Хіок, який потрапив під санкції, пов'язаний з організацією та реалізацією кібератак проти американських компаній.

Санкції щодо Джина Хіока були введені через його участь у зламі серверів кінокомпанії Sony Pictures у 2014 році, а також у поширенні вірусу-шифрувальника WannaCry у 2017 році.

Теги: КНДР Новини США Санкції Кібербезпека
Джерело: 24 Канал
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