США запровадили санкції проти КНДР через кібератаки

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело нові санкції проти північнокорейської компанії і громадянина КНДР за проведення кібератак.

Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

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Зазначається, що компанія Korea Expo Joint Venture пов'язана зі спрямованими атаками під контролем влади Північної Кореї.

Громадянин КНДР Пак Джин Хіок, який потрапив під санкції, пов'язаний з організацією та реалізацією кібератак проти американських компаній.

Санкції щодо Джина Хіока були введені через його участь у зламі серверів кінокомпанії Sony Pictures у 2014 році, а також у поширенні вірусу-шифрувальника WannaCry у 2017 році.