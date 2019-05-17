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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      США затвердили законопроект з фінансовою підтримкою для України

      121 Читать новость на русском
      Сполучені Штати готові надати Україні чергову фінансову допомогу
      Сполучені Штати готові надати Україні чергову фінансову допомогу / Getty Images

      Палата представників Конгресу США затвердила проект закону з виділенням 445,7 мільйона доларів для підтримки України за лінією Державного департаменту США.

      Зазначена сума містить, зокрема, асигнування в розмірі 115 мільйонів доларів для надання допомоги Україні у рамках програми "Міжнародне військове фінансування".

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      Про це повідомило у четвер Посольство України в США на офіційній сторінці у Facebook.

      Проект Закону щодо асигнувань Державного департаменту, іноземних операцій і суміжних програм на 2020 фінансовий рік визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств в сумі 445,7 мільйона доларів,
      – йдеться у повідомленні.

      Разом з тим у диппредставництві наголосили, що документ "забороняє виділення коштів американської допомоги на фінансування дій, пов'язаних з визнанням суверенітету Росії над Кримом або будь-який інший територією України".

      Комітет також рекомендував Держдепу США та Агентству міжнародного розвитку продовжувати надавати допомогу Україні в рамках реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, допомагати новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також в подальшому розвитку боротьби з кібер-загрозами з боку РФ.

      Законопроект набуде чинності після схвалення складом Палати представників, підтримки Сенату та підписання Трампом.

       

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      Теги: Новини України Новини США Гроші
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