США затвердили законопроект з фінансовою підтримкою для України

Палата представників Конгресу США затвердила проект закону з виділенням 445,7 мільйона доларів для підтримки України за лінією Державного департаменту США.

Зазначена сума містить, зокрема, асигнування в розмірі 115 мільйонів доларів для надання допомоги Україні у рамках програми "Міжнародне військове фінансування".

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Про це повідомило у четвер Посольство України в США на офіційній сторінці у Facebook.

Проект Закону щодо асигнувань Державного департаменту, іноземних операцій і суміжних програм на 2020 фінансовий рік визначає кошторис допомоги Україні по лінії Держдепу США, Агентства США з міжнародного розвитку та причетних відомств в сумі 445,7 мільйона доларів,

– йдеться у повідомленні.

Разом з тим у диппредставництві наголосили, що документ "забороняє виділення коштів американської допомоги на фінансування дій, пов'язаних з визнанням суверенітету Росії над Кримом або будь-який інший територією України".

Комітет також рекомендував Держдепу США та Агентству міжнародного розвитку продовжувати надавати допомогу Україні в рамках реалізації програм реабілітації та адаптації українських військових, допомагати новоствореному Міністерству у справах ветеранів України, а також в подальшому розвитку боротьби з кібер-загрозами з боку РФ.

Законопроект набуде чинності після схвалення складом Палати представників, підтримки Сенату та підписання Трампом.