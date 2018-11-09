США збільшили показники експорту озброєння на 13 відсотків у 2018 році

Продажі американської зброї за 2018 фінансовий рік зросли на 13 відсотків. Загалом укладено угод на суму 192,3 мільярда доларів.

Про це повідомив Державний департамент США на офіційному сайті.

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Зазначається, що зростання спостерігається як у кількості угод між урядами (їх укладено на 55,66 мільярда доларів, що на 33 відсотки більше, ніж у минулому році), так і в продажу зброї і військової техніки американськими компаніями (сума приватних контрактів склала 136,6 мільярда доларів).

Найбільшими угодами є продаж бойових кораблів прибережної зони Саудівській Аравії, винищувачів FA-18 Кувейту і F-16 Бахрейну, зенітних ракетних комплексів Patriot Польщі, Румунії та Саудівській Аравії, вертольотів AH-64 Apache Об'єднаним Арабським Еміратам.