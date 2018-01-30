США зреагували на небезпечну витівку росіян над Чорним морем

У США заявили про "найвищий рівень стурбованості" через перехоплення російським винищувачем американського літака над Чорним морем.

Відповідну заяву, післяінциденту, який трапився 29 січня над Чорним моерм із літаком-розвідувальником EP-3, оприлюднили у Держдепартаменті США.

В США зазанчили, що небезпечне наближення до літака здійснив російський СУ-27.

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Російський пілот наблизився на відстань 5 футів і пролетів безпосередньо перед EP-3,

– мовиться у заяві.

У Держдепі наголосили, що американський літак діяв відповідно до міжнародного права, а Росія порушила Угоду 1972 року про запобігання інцидентів у відкритому морі і повітряному просторі (INCSEA).