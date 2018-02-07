США зреагували на підписання Дудою закону про "бандеризм"

Вашингтон розчарований через рішення президента Польщі Анджея Дуди підписати закон про Інститут національної пам’яті (так званий закон про "бандеризм").

Про це мовиться у заяві речниці Державного департаменту США Хезер Науерт, повідомляє "Укрінформ".

"США розчаровані тим, що президент Польщі підписав законодавство, яке передбачає кримінальну відповідальність за приписування нацистських злочинів польській державі", – зазначено в заяві.

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У Державному департаменті США додали, що запровадження такого законе негативно вплине на свободу слова та академічні дослідження.

У Вашингтоні переконані, що такі терміни, як "польські табори смерті", є болісними та оманливими. Водночас, у заяві підкреслюється, що такі історичні неточності "впливають на Польщу, нашого потужного союзника", але вони мають відстоюватися в такий спосіб, щоб не страждали основні свободи.

Нагадаємо, 26 січня Сейм Польщі підтримав закон про Інститут національної пам'яті, у якому йдеться зокрема про заборону пропагування в країні ідеології українських націоналістів.



Закон передбачає кримінальну відповідальність за заперечення злочинів українських націоналістів і стосується тих, хто публічно заперечує ці події, але не стосується дослідників. Згідно з проектом закону, за використання виразу "польські табори смерті" буде загрожувати штраф або позбавлення волі на три роки.