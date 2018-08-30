США звернулися до Росії щодо її злочинних дій у Азовському морі
Державний департамент Сполучених Штатів розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також вони звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.
Про це заявила речниця американського зовнішньополітичного відомства Хізер Ноерт, мовиться у повідомленні Держдепу.
Читайте також: Україна збільшує військову присутність у Азовському морі
"Сполучені Штати засуджують втручання Росії у міжнародне судноплавство, яке вона здійснює у Азовському морі та Керченській протоці. Росія затримала сотні комерційних суден з квітня, а упродовж останніх тижнів, щонайменше, 16 українських суден, які намагаються потрапити в українські порти", – зазначає представниця Держдепу.
Як наголошує вона, дії Кремля щодо припинення морського транзиту є ще одним прикладом кампанії з підриву та дестабілізації України, а також прикладом того, як вона ігнорує міжнародні норми.
"Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами. Ми закликаємо Росію припинити утиски міжнародних комерційних перевезень в Азовському морі та Керченській протоці", – додала Ноерт.
Нагадаємо, раніше 24 канал з посиланням на експерта Американської ради з питань міжнародної політики Стівена Бланка повідомляв, що Вашингтон має намір надати Україні летальну зброю та обладнання, оскільки існує реальна загроза від Росії в Азовському та Чорному морях.
Вибір редакції
-
Як могли вийти українські військові з оточення під Іловайськом: Муженко пригадав ті подіїсьогодні, 23:42
-
Телепокупки Портнова і Медведчука: як зміниться інформаційний простір напередодні виборівсьогодні, 21:20
-
Українські військові могли утримувати Іловайськ у 2014-му не один тиждень, – Муженкосьогодні, 20:23