США звернулися до Росії щодо її злочинних дій у Азовському морі

Державний департамент Сполучених Штатів розкритикував дії Росії щодо українських суден в Азовському морі та Керченській протоці. Також вони звинуватили Кремль у порушенні міжнародного права.

Про це заявила речниця американського зовнішньополітичного відомства Хізер Ноерт, мовиться у повідомленні Держдепу.

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"Сполучені Штати засуджують втручання Росії у міжнародне судноплавство, яке вона здійснює у Азовському морі та Керченській протоці. Росія затримала сотні комерційних суден з квітня, а упродовж останніх тижнів, щонайменше, 16 українських суден, які намагаються потрапити в українські порти", – зазначає представниця Держдепу.

Як наголошує вона, дії Кремля щодо припинення морського транзиту є ще одним прикладом кампанії з підриву та дестабілізації України, а також прикладом того, як вона ігнорує міжнародні норми.

"Сполучені Штати підтримують суверенітет і територіальну цілісність України у межах міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами. Ми закликаємо Росію припинити утиски міжнародних комерційних перевезень в Азовському морі та Керченській протоці", – додала Ноерт.

Нагадаємо, раніше 24 канал з посиланням на експерта Американської ради з питань міжнародної політики Стівена Бланка повідомляв, що Вашингтон має намір надати Україні летальну зброю та обладнання, оскільки існує реальна загроза від Росії в Азовському та Чорному морях.