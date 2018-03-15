21:47
15 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-5°C
3°C -5°C
  • п'ятниця
    -1°C -9°C
  • субота
    -6°C -9°C
  • неділя
    -8°C -19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Напалм Терези Мей. Дагестан проти Путіна
Вєсті Кремля
08:51, сьогодні
Вєсті. UA. Підступний план Савченко. Шапка для Порошенка
Вєсті.UA
21:20, сьогодні
Криптовалюта: заборонити чи легалізувати
ЦРУ
09:30, 14 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, 12 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ЄВГЕН БАКУЛІН ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ

США звинуватили Росію у нових кібератаках, у тому числі на ядерну сферу, – Associated Press

210 Читать новость на русском
Російські хакери
Російські хакери

Співробітники національної безпеки США заявили, що ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки та розвідувальні органи встановили, що російська розвідка причетні до широкого спектру кібератак, що почалися рік тому. Завдяки цьому вони проникли в енергетичну, ядерну, комерційну, водну, авіаційну та виробничу сфери США.

Відтак Адміністрація президента США Дональда Трампа у четвер звинуватила Росію в причетності до узгодженої операції з отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, пов'язаних з енергетичними мережами та іншою критичною інфраструктурою. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела.

Читайте також: Росію в отруєнні Скрипаля спільно звинуватили США, Великобританія, Франція та Німеччина

Чиновники заявили, що російські хакери вибирали свої цілі, отримуючи доступ до комп'ютерних систем, проводили "мережеву розвідку" систем, які контролюють ключові елементи економіки США, а потім намагалися приховати свої сліди, видаливши свідчення про їх проникнення.

Зазначається, що завдяки державній підтримці факти були виявлені, і доступ росіян був в подальшому унеможливлений. При цьому спроби проникнути в мережі продовжується, пише AP.

Видання пише, що це було вторгнення російських урядових кібервійськ, які націлювалися на мережі невеликих компаній, а вже через них – до більших промислових об’єктів, у систему яких завантажувалося шкідливе програмне забезпечення.

Нагадаємо, 15 березня Міністерство фінансів США розширило список санкцій щодо Росії. Зокрема, до списку внесли 14 фізичних осіб та одну організацію – Агентство інтернет-досліджень.

Теги: Новини політики Новини США Санкції хакери
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук