США звинуватили Росію у нових кібератаках, у тому числі на ядерну сферу, – Associated Press

Співробітники національної безпеки США заявили, що ФБР, Міністерство внутрішньої безпеки та розвідувальні органи встановили, що російська розвідка причетні до широкого спектру кібератак, що почалися рік тому. Завдяки цьому вони проникли в енергетичну, ядерну, комерційну, водну, авіаційну та виробничу сфери США.

Відтак Адміністрація президента США Дональда Трампа у четвер звинуватила Росію в причетності до узгодженої операції з отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем, пов'язаних з енергетичними мережами та іншою критичною інфраструктурою. Про це повідомляє Associated Press з посиланням на власні джерела.

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Чиновники заявили, що російські хакери вибирали свої цілі, отримуючи доступ до комп'ютерних систем, проводили "мережеву розвідку" систем, які контролюють ключові елементи економіки США, а потім намагалися приховати свої сліди, видаливши свідчення про їх проникнення.

Зазначається, що завдяки державній підтримці факти були виявлені, і доступ росіян був в подальшому унеможливлений. При цьому спроби проникнути в мережі продовжується, пише AP.

Видання пише, що це було вторгнення російських урядових кібервійськ, які націлювалися на мережі невеликих компаній, а вже через них – до більших промислових об’єктів, у систему яких завантажувалося шкідливе програмне забезпечення.

Нагадаємо, 15 березня Міністерство фінансів США розширило список санкцій щодо Росії. Зокрема, до списку внесли 14 фізичних осіб та одну організацію – Агентство інтернет-досліджень.