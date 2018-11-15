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      Нові дані про стан армреслера Жоха після ДТП: "стабільно важкий, але буде жити"

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      Стан здоров'я Олега Жоха після ДТП
      Стан здоров'я Олега Жоха після ДТП / Radiotrek.rv.ua

      Медики розповіли свіжу інформацію про стан здоров'я українського армреслера Олега Жоха, який постраждав у ДТП і перебуває у Рівненській міській центральній лікарні. Спортсмен насправді не перебуває в комі.

      Про це повідомляє "Радио Трек".

      24 канал повідомляв, що 14 листопада на Рівненщині в ДТП загинув Андрій Пушкар – український чемпіон світу з армреслінгу. В аварії постраждав і армреслер Олег Жох, якого забрали до лікарні. Батько Олега – 50-річний Сергій – теж загинув у автокатастрофі.

      Згодом стало відомо про те, що нібито Олег Жох впав у кому і спортсмена планують перевезти на лікування до Києва та запрошують для цього іноземних лікарів. Проте це виявилось неправдою.

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      Його стан стабільно важкий. Але він буде жити. Це якісь сторонні люди підняли "кіпіш" в інтернеті про переїзд до Києва і закордонних медиків. Він у палаті інтенсивної терапії нейрохірургічного відділення, отримує адекватне лікування,
      – розповів виконувач обов’язків головного лікаря Рівненської міської центральної лікарні Ігор Дундюк.

      "У нього торакальна травма, забій головного мозку, проблеми з легенями, перелом кісток передпліччя лівої руки. Ніхто його не збирається переводити в Київ", – додав лікар.

      Що відомо про Олега Жоха? Народився 13 жовтня 1992 року, на Рівненщині. Український армрестлер, чинний чемпіон світу з армспорту на ліву руку у ваговій категорії до 70 кілограмів, майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту України.

      Ліва рука має вроджену гіпертрофію. Права рука звичайна, Олег раніше намагався виступати і на правій руці, але в результаті посів лише останнє місце на чемпіонаті України. У 2010 році переміг на перших міжнародних змаганнях Nemiroff World Cup 2010 року. На турнірі A1 Russian Open у 2012 році посів 8 місце в абсолютній ваговій категорії. В кінці 2012 року отримав звання заслужений майстер спорту України.

      Теги: Новини України Спорт Аварії та ДТП Рівне
      Джерело: 24 Канал
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