Стадіон, аналізи, дебати: чи передбачено законом те, що відбувається в Україні

Вибори, вибори, думай, дебати, вибори, не думай, стадіон – абсолютно всі стрічки соцмереж переповнені повідомленнями, які мають відношення до другого туру президентських виборів. Про них говорять з екрану, на вулиці, намагаються розібратися у цій темі й іноземні ЗМІ.

Масла у вогонь підлив лідер президентських перегонів Володимир Зеленський: після стотисячних закликів у соцмережах й електронної петиції, він не погодився, а "викликав" чинного президента Петра Порошенка на дебати.

Читайте також: Найгучніші скандали та курйози в історії Євробачення: відео

Умови Зеленського досить прості: НСК "Олімпійський", Тимошенко в арбітрах, 24 години на роздуми, медична довідка і, м'яко кажучи, прохання називати його на ім'я.



Що вимагає кандидат в президенти

Що закріплено законодавством

У законі "Про вибори Президента України" прописаний порядок проведення дебатів між учасниками президентської гонки. Де немає, ні статті, ні окремого пункту, ні навіть натяку на те, що медична довідка є необхідним елементом дебатів. А тому, вона не є обов'язковою.

Щодо "Олімпійського", то пропозиція проведення дебатів на стадіоні точно прозвучала вперше. У прес-службі стадіону заявили, що відповідний запит до них не надходив. Однак, готові розглянути пропозицію, якщо така з'явиться.



НСК "Олімпійський" у Києві

Згідно з законом, місце проведення дебатів визначає суспільний мовник, у нашому випадку НТКУ. А з'явитися на них чи ні – це вже особиста справа кожного кандидата. В разі відмови від участі ефірний час просто передадуть тому з кандидатів, який прийшов.

Теледебати за кошт Державного бюджету України проводяться в останню п'ятницю перед днем повторного голосування між 19 та 22 годинами в прямому ефірі, тривалістю не менше 60 хвилин.

Як взагалі відбуваються дебати

За 10 хвилин до ефіру стартує жеребкування – воно визначає хто перший виступатиме. Ведучий представляє учасників і обоє мають по п'ять хвилин на вступне слово. 36 хвилин відбувається дискусія, після неї обмінюються запитаннями: на запитання одна хвилина, на відповідь – три.



Правила проведення дебатів

Після цього завершальна промова. І при цьому – жодної політичної агітації у студії. Такі правила діють у випадку, якщо НТКУ вирішить організувати дебати у себе.

Читайте також: Вигідно Кремлю, важливо для Європи та загрозливо для України: все про "Північний потік-2"

У положенні ЦВК вказано, що теледебати між кандидатами проводяться в студії (кімнаті) Національної суспільної телерадіокомпанії України. У тому ж документі вказані і організатори дебатів – також НТКУ.

У законі "Про вибори Президента України" не йдеться про заборону проведення дебатів у будь-яких інших місцях. Оскільки нацмовник погодився робити і трансляції, і організацію напряму зі стадіону, то залишається дозвіл від ЦВК. Адже витрати на дебати йдуть із виборчих фондів кандидатів, а оренда "Олімпійського" – це явно більше, ніж студія Суспільного.

Зараз слово за ЦВК. Якщо вони приймуть нове положення, в якому виключать цю норму, тоді дебати можливі. Якщо ні — то це буде шоу, або дискусія, але не дебати,

– зазначили у прес-службі НТКУ.

Щодо людей, то українці поділилися: одні вважають що такий формат дебатів стане неймовірно видовищним, інші вимагають, аби дебати провели згідно із попередньою постановою – на Суспільному. Якби там не було, але обидва штаби погодились зустрітись на стадіоні.

Думки українців щодо дебатів розділилися Між ким раніше в Україні та світі відбувалися дебати А тепер повернемося у минуле. Перші в історії українські теледебати відбулися у 1994 році між Леонідом Кучмою та Леонідом Кравчуком. У 1999 році мали би бути між Кучмою і Петром Симоненком, але перший не прийшов. У 2004 році відбулися дебати між Віктором Ющенком та Віктором Януковичем – до сьогоднішнього моменту, напевно, найвідоміші із усіх.

Віктор Янукович та Віктор Ющенко У 2010 році між Януковичем і Тимошенко також мали б відбутись, але перший, за традицією,"утік". А у 2014 році через перемогу Порошенка у першому ж турі у дебатах узагалі відпала потреба. Детальніше про те, як проходили теледебати всіх президентів України – читайте у матеріалі 24 каналу Взагалі, дебати націлені на те, щоб сформулювати думку людей про того чи іншого кандидата. В історії вистачає прикладів, коли теледебати змінили настрої електорату. Наприклад, Джон Кеннеді і Річард Ніксон у 1960 році. Тодішній віце-президент Ніксон під час дебатів був настільки невпевненим у собі, що постійно затинався і пітнів. Так Кеннеді заїхав у Білий дім, але з незначним відривом – 49.7%. А у 2016 році у словесній битві зійшлися Гілларі Клінтон та Дональд Трамп. Представниця демократів говорила чітко і про конкретні проблеми, а Трамп поводився агресивно і будував свою промову на словесних нападах на Клінтон.

Дебати між Гілларі Клінтон та Дональдом Трампом А щодо України, то у 2004 році ситуація була досить напруженою. Результати першого туру показали – Ющенко і Янукович йшли в ногу, в обох майже по 40%. Після дебатів і за даними екзит-полів у другому турі Ющенко отримав 54%, а Янукович на 11% менше.

Стверджувати, що тоді дебати стали доленосними і різко змінили хід перегонів – занадто примітивно. Чимало залежить і від інших кандидатів, від яких електорат переходить до лідерів фінальної гонки, а також від багатьох інших факторів.