Стадіон "Чорноморець" подешевшав на 400 мільйонів гривень
Стадіон "Чорноморець" в Одесі в черговий раз виставлено на продаж.
На цей раз лот оцінений в 718 мільйонів гривень. Таким чином, актив значно подешевшав, адже раніше його намагалися продати за 1,139 мільярда гривень. Інформація про торги опублікована на порталі "Прозорро. Продажі".
Читайте також: Стартував продаж квитків на матч Ліги Європи "Маріуполь" – "Бордо" в Одесі
Аукціон стартував 3 серпня 2018 року. Прийом пропозицій триватиме до 20 годин, 13 серпня 2018 року.
Нагадаємо, стадіон "Чорноморець" був у власності збанкрутілого банку екс-регіонала нардепа Леоніда Климова.
Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Перегони: Пілоти хочуть користуватися системою DRS вже цього року1 квітня 2013 , 09:36
Фешн-фотографа Брюса Уебера звинуватили в сексуальних домаганнях10 грудня 2017 , 19:42
Домашні матчі "Таврії" можуть пройти на "Олімпійському" та "Арені Львів"7 березня 2014 , 09:46
Луїс Адріано: Україна допомогла мені стати кращим гравцем, батьком і чоловіком26 жовтня 2014 , 09:22