Стадіон "Чорноморець" подешевшав на 400 мільйонів гривень

Стадіон "Чорноморець" в Одесі в черговий раз виставлено на продаж.

На цей раз лот оцінений в 718 мільйонів гривень. Таким чином, актив значно подешевшав, адже раніше його намагалися продати за 1,139 мільярда гривень. Інформація про торги опублікована на порталі "Прозорро. Продажі".

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Аукціон стартував 3 серпня 2018 року. Прийом пропозицій триватиме до 20 годин, 13 серпня 2018 року.

Нагадаємо, стадіон "Чорноморець" був у власності збанкрутілого банку екс-регіонала нардепа Леоніда Климова.

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