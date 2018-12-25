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      Стадіон "Чорноморець" виставлять на незвичайний аукціон

      325 Читать новость на русском
      Стадіон Чорноморець
      Стадіон Чорноморець / budport.com.ua

      Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір виставити стадіон "Чорноморець" на так званий "голландський" аукціон.

      У ході такого аукціону спочатку оголошується найвища ціна на товар, що продається, а потім ставки знижуються до тієї, на яку погодиться перший покупець, якому і продається товар.

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      "Стадіон "Чорноморець" попередній власник оцінював у 8 млрд гривень – стільки не коштує навіть недавно побудований стадіон в Далласі. Зараз він на балансі за ціною 1,2 млрд грн. І навіть я, як не фахівець у футболі, розумію, що це дорого. Тому голландський аукціон нам допоможе, і я сподіваюся, що ми продамо його до межі у 20%. Щоб це забезпечити, ми залучимо іноземний майданчик, щоб він привернув максимальну кількість учасників, тому що українські учасники й так знають про цей об'єкт", – розповіла заступниця директора-розпорядника Фонду Світлана Рекрут в інтерв'ю FinClub.

      Як пише "Думская", у травні минулого року стадіон став власністю комерційного "Імексбанку", яким зараз керує ФГВФО. З 25 грудня 2014 року спорудження виступало єдиним забезпеченням по 41 кредитному договору на суму 8,3 млрд грн. За цими договорами власник банку нардеп Леонід Клімов вивів через підконтрольні йому фірми кошти банку й високоліквідні застави.

      Як вважають у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, незадовго до цього стадіон був безпідставно переоцінений, що дозволило збільшити його заставну вартість до 7 млрд 800 млн грн. Швидше за все, припускають у Фонді, це було зроблено з метою ускладнення процедури стягнення заставного майна.

      У травні цього року Фонд виставив стадіон на продаж зі стартовою ціною 1 млрд 139 млн 895 тисяч гривень. Але покупців не знайшлося. Згодом ціна кілька разів знижувалася. Однак навіть її зменшення до 718 млн гривень не вплинуло на бажання бізнесменів придбати спортивну арену.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Спорт
      Джерело: 24 Канал
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