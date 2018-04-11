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Стадіон Курченка "Металіст" перейшов в управління Харківської ОДА

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Сергій Курченко і Геннадій Кернес
Сергій Курченко і Геннадій Кернес / oligarh.media

Кабінет Міністрів підготував необхідні документи щодо передачі в управління Харківської обласної державної адміністрації стадіону футбольного клубу "Металіст", який до того був частиною бізнес-структури олігарха-втікача Сергія Курченка.

Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду.

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Нагадаємо, у жовтня 2017 року суд конфіскував у олігарха Сергія Курченка харківський футбольний клуб "Металіст" та передав його у власність держави.

"Йдеться про розпорядження Кабінету Міністрів щодо передачі до сфери управління Харківської обласної адміністрації стадіону футбольного клубу "Металіст", який було фактично вкрадено у держави і зусиллями Генеральної прокуратури й особисто генерального прокурора Юрія Луценка повернуто у власність держави. І, відповідно, обласна адміністрація використовуватиме цей стадіон", – заявив прем'єр.

Хто такий Сергій Курченко? Це український олігарх часів Януковича, який є власником групи компаній СЄПЕК, а власником "Металіста" був з 2012 року по 2017. Він втік з України під час подій Євромайдану, він досі переховується від слідства у Москві. 30 травня 2017 року Сергієві Курченку було повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів, серед яких – створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом тощо.

Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Новини Харкова Володимир Гройсман Сергій Курченко
Джерело: 24 Канал
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