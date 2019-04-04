Стадіон, так стадіон, – Порошенко відповів на ультиматум Зеленського

Президент України Петро Порошенко відповів згодою на ультиматум кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".

На своїй сторінці у Twitter Петро Порошенко оприлюднив відеозвернення до Володимира Зеленського, в якому погодився провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".

Читайте також: Це буде шоу, – Аласанія про умову Зеленського до Порошенка щодо дебатів на "Олімпійському"

Водночас чинний Президент нагадав кандидату, що правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, та порадив ознайомитися з ним.

Правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, почитайте будь ласка. Вони можуть відбуватися на базі Суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей.



Але стадіон, так стадіон.



Я чекаю на Вас, Володимире Олександровичу. pic.twitter.com/O0e9AInEO5 — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 квітня 2019 р.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до Порошенка заявив, що не "відморозиться", і готовий до дебатів. Він запропонував провести їх на головній спортивній арені України НСК "Олімпійському". Зеленський вимагає, щоб дебати були відкритими для людей, журналістів та щоб їх мали змогу транслювати усі телеканали країни.