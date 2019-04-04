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      Стадіон, так стадіон, – Порошенко відповів на ультиматум Зеленського

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Скріншот

      Президент України Петро Порошенко відповів згодою на ультиматум кандидата у президенти Володимира Зеленського про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".

      На своїй сторінці у Twitter Петро Порошенко оприлюднив відеозвернення до Володимира Зеленського, в якому погодився провести дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".

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      Водночас чинний Президент нагадав кандидату, що правила дебатів прописані в законі про вибори Президента, та порадив ознайомитися з ним.

      Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до Порошенка заявив, що не "відморозиться", і готовий до дебатів. Він запропонував провести їх на головній спортивній арені України НСК "Олімпійському". Зеленський вимагає, щоб дебати були відкритими для людей, журналістів та щоб їх мали змогу транслювати усі телеканали країни.

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      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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