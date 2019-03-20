Стадо диких кабанів спровокували аварію під Львовом: фото 18+
Стадо диких кабанів біля Львова 19 березня спровокували ДТП на автодорозі міжнародного значення. Внаслідок аварії авто зазнало пошкоджень, 2 кабанів загинули на місці.
Аварія сталась о 23:30 на міжнародній трасі Київ – Чоп у селі Деревач Пустомитівського району, повідомив координатор громадської організації "Варта-1", депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
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Інцидент трапився, коли стадо кабанів перебігало дорогу, і одна автівка в’їхала у зграю тварин. Внаслідок ДТП в автомобілі Renault Duster була розбита передня частина.
Поліція на місці події оформила ДТП.
Джерело: 24 канал
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