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      Стало відомо, у якій формі "Динамо" зіграє з "Яблонцем" матч Ліги Європи

      131 Читать новость на русском
      Київське "Динамо" зіграє у білій формі
      Київське "Динамо" зіграє у білій формі

      Вже о 19:55 у четвер, 13 грудня, відбудеться останній матч київського "Динамо" у 2018 році. На НСК "Олімпійський" команді зіграє матч Ліги Європи проти чеського "Яблонця".

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      Перед матчем було затверджено, в формі якого кольору проведуть матч обидві команди. Динамівці зіграють в домашній білій формі (воротар – в салатовій), гості – в чорній формі (голкіпер – у помаранчевій). Арбітри будуть працювати в синій формі.

      Нагадаємо, матч на "Олімпійському" почнеться о 19:55. Вхід на стадіон відкриють за дві години до стартового свистка арбітра, о 18:00.

      Читайте також: Як працюватиме київське метро під час матчів "Шахтаря" та "Динамо" на НСК "Олімпійський"

      Теги: Спорт Ліга Європи Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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