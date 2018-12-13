Стало відомо, у якій формі "Динамо" зіграє з "Яблонцем" матч Ліги Європи
Вже о 19:55 у четвер, 13 грудня, відбудеться останній матч київського "Динамо" у 2018 році. На НСК "Олімпійський" команді зіграє матч Ліги Європи проти чеського "Яблонця".
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Перед матчем було затверджено, в формі якого кольору проведуть матч обидві команди. Динамівці зіграють в домашній білій формі (воротар – в салатовій), гості – в чорній формі (голкіпер – у помаранчевій). Арбітри будуть працювати в синій формі.
Нагадаємо, матч на "Олімпійському" почнеться о 19:55. Вхід на стадіон відкриють за дві години до стартового свистка арбітра, о 18:00.
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Джерело: 24 Канал
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