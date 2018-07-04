Стаховський – Куеррі: ставки букмекерів на матч Wimbeldon

109-а ракетка світу Сергій Стаховський у другому раунді Wimbeldon зіграє проти Сема Куеррі.

Американець є 13-м у рейтингу ATP, тому логічно, що букмекери вважають його фаворитом протистояння.

Так, експерти з букмекерських контор приймають ставки на перемогу Сема з коефіцієнтом 1,16-1,22. Успіх українця оцінюється від 4,8 до 5,10.

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Наразі Сергій Стаховський перебуває у чудовій фізичній формі. 24 червня українець виграв турнір у британському Ілклі, обігравши у фіналі Оскара Отте з Німеччини. А в стартовому матчі Wimbeldon другій ракетці України у важкому матчі вдалося здолати 45-у ракетку світа Жуана Соузу з Португалії.

Поєдинок між Стаховським і Куеррі запланований на 4-е липня. Орієнтовний початок зустрічі – о 15:00 за київським часом.