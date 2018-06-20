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Стаховський без проблем розібрався з суперником на турнірі у Великій Британії

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський вщент розбив Кевіна Кінга зі США на турнірі в британському Ілклі.

Якщо в першому таймі між тенісистами ще йшла запекла боротьба, то у другому сеті Стаховський виграв всі шість геймів поспіль. При цьому у третьому геймі на подачі суперника він зумів реалізувати брейк-пойнт лише з четвертої спроби.

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Щодо першого сету, то ключовою стала поразка американця у третьому геймі. На своїй подачі Кінг програв Стаховському. Зважаючи на те, що в подальшому у сеті кожен з тенісистів виграв свою подачу, перемогу святкував українець.

Стаховський – Кінг 2:0 (6:4, 6:0)

У чвертьфіналі турніру Сергій Стаховський зіграє з першим сіяним на турнірі Джорданом Томпсоном з Австралії. Суперник українця займає 97-у позицію у рейтингу ATP, у той час як Стаховсткий лише 140-ий.

Теги: Новини спорту Сергій Стаховський Теніс
Джерело: 24 Канал
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