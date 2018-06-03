Стаховський: Коли чую російську мову, то мене одразу...

Відомий український тенісист Сергій Стаховський, що є переможцем 7 турнірів серії ATP, розповів про своє ставлення до представників країни-агресора Росії.

Відповідний коментар спортсмен дав виданню 112.ua.

Читайте також: Я – патріот, який хоче щастя для України, – тенісист Стаховський після перемоги

"Щодо матчів з росіянами, то коли виходиш на корт, ти про це не думаєш. Все, що у тебе в голові – це завершити вдало сьогоднішній матч. Хоча в 2014-му році, коли тільки все починалося, у мене на підсвідомому рівні щось спрацьовувало, я думаю", – підкреслює тенісист.

За його словами, зараз такого точно немає

"У мене ще є передоцінка відразу до російськомовних – це так. Коли я чую російську мову, то мене спочатку так відразу ... Навіть без різниці, з яким акцентом говорить людина. Просто так би відразу задушив", – додає Стаховський.

Водночас він зауважив, що зазвичай відповідає тією мовою, якою йому задають запитання.

Крім того, спортсмен зазначив, що пропозиції щодо коментарів з блоку російських журналістів були, але після Революції Гідності, коли він заявив, що це "аморальні, брехливі, неетичні, продажні провокатори", з ними ніколи більше не спілкувався.

Нагадаємо, нещодавно Сергій Стаховський у напруженому матчі поступився німцю Міші Зверєву, і таким чином вилетів із Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).