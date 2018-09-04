Стаховський не зміг подолати перше коло на престижному турнірі в Франції

Український тенісист Сергій Стаховський не зміг пробитися до другого кола турніру у французькому Кассі, програвши німцеві Оскару Отте.

Матч тривав 2 години і 20 хвилин. У вирішальній партії українець відігрався з 1:4. Отте, гарантувавши собі як мінімум тайбрейк, реалізував третій матчбол на подачі Стаховського і оформив путівку до другого раунду – 6:7, 6:3, 5:7.

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Сергій Стаховський продовжить виступ на турнірі в парній сітці, де зіграє разом з австралійцем Меттом Рідом.

Раніше Стаховський зазнав невдачі в кваліфікації US Open і в другому раунді хардового челленджера на Мальорці.

Сергій Стаховський – Оскар Отте 1:2 (6:7, 6:3, 5:7)

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