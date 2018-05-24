Стаховський не зумів пройти кваліфікацію Roland Garros

Друга ракетка України Сергій Стаховський не зумів виграти у фіналі кваліфікації відкритого чемпіонату Франції і пройти в основну сітку змагань.

У фіналі кваліфікації Стаховський зустрівся з представником Білорусі Іллею Івашко. Вони зіграли три сети (тривалістю дві години та 11 хвилин), щоб визначити переможця.

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Перший сет виграв білорус, взявши дві подачі українця, Стаховський натомість лише один раз зумів виграти подачу суперника.

У другому сеті переможець визначився на тай-брейку. Цього разу переміг українець.

У третьому сеті Івашко повів зі старту 3:0. А у кінці виграв подачу Стаховського, з другої спроби реалізувавши матч-пойнт.

Сергій Стаховський – Ілля Івашко 1:2 (4:6, 7:6 (5), 2:6)