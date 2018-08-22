Стаховський поступився у кваліфікаційному матчі US Open-2018

Друга ракетка України Сергій Стаховський невдало стартував на US Open-2018. Українець у кваліфікації турніру програв 379-й ракетці світу Тай-Сону Квятковські.

Стаховський зазнав несподіваної поразки в трьох сетах. Матч тривав 1 годину і 37 хвилин. Для тенісистів це був перший очний поєдинок.

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Долю першого і другого сетів вирішив всього один брейк. У вирішальній партії американець заволодів перевагою в рахунку з двома брейками – 5:0, а Стаховському вдалося захистити лише один гейм на подачі.

У другому раунді кваліфікації Квятковські зіграє з переможцем зустрічі Мітчелл Крюгер – Го Соеда.

Тай Сон Квятковські – Сергій Стаховський 2:1 (6:4, 3:6, 6:1)

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