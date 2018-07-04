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Стаховський поступився в другому колі Wimbeldon

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів пробити у третє коло Wimbeldon. На шляху українця став Сем Куеррі (13-ий у рейтингу ATP).

Стаховський програв американцю у всіх трьох сетах. Хоча ще у першому сеті українець мав нагоду нав’язати боротьбу – все вирішувалося на тей-брейку. Саме там Стаховський програв одну подачу. Відтак Куеррі виграв сет.

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Другий сет американець розпочав з того, що виграв три гейми поспіль. До кінця сету він втримав здобуту перевагу.

У третьому сеті, після того, як Стаховський виграв свою першу подачу, Куеррі знову виграв три гейми поспіль. А за рахунку 5:3 на користь американця, Стаховський на своїй подачі двічі мав можливість виграти гейм. Однак не зумів втримати перевагу, і а згодом і програв. Кеуррі проходить у наступний раунд.

Сергій Стаховський – Сем Куеррі 0:3 (6:4, 3:6, 3:6)

Теги: Новини спорту Теніс Сергій Стаховський
Джерело: 24 Канал
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