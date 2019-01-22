Стаховський пробився в 1/8 фіналу на змаганнях у Франції

Український тенісист Сергій Стаховський пробився до 1/8 фіналу на змаганнях у французькому Ренні.

Стаховський, який посіяний під дев'ятим номером, почав виступ на турнірі з другого раунду й вибив господаря змагань Евана Фурнесса 2:1 (4:6, 6:3, 7:6).

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Для виходу до третього кола українському тенісистові знадобилося 2 години й 6 хвилин. На тайбрейку вирішальної партії Стаховський не скористався перевагою (6:4), але взяв три очки поспіль з рахунку 6:7.

В 1/8 фіналу українець зустрінеться з переможцем зустрічі Норберт Гомбош (Словаччина) – Маркос Багдатіс (Кіпр).

Нагадаємо, що Сергій Стаховський програв у другому колі кваліфікації Australian Open. Відтак жоден український тенісист не зіграв в основній сітці цьогорічного турніру в Мельбурні.