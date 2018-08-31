Стаховський розповів про найбільш визначну перемогу у кар’єрі: це не матч проти Федерера

Український тенісист Сергій Стаховський за свою кар’єру вигравав 4 турніри серії АТР в одиночному розряді та 3 – в парному. А також перемагав Роджера Федерера на Wimbledon у 2013 році. Та не цей матч найбільш пам’ятна перемога у кар’єрі Стаховського.

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Сам Сергій Стаховський своєю головною перемогою вважає перемогу в фіналі над хорватом Іваном Любічічем на турнірі в Загребі 2008 року. Про це сам тенісист розповів в коментарі UA|TV.

"Для мене це був квиток в тур, це був квиток у мою кар’єру. З цього почалася моя кар’єра, з цього турніру почалася моя перемога. Тобто, перемога над Любічічем – це було завершення всього цього турніру, це був фінал, це був турнір, у якому він вигравав 3 рази, в якому він 2 рази він був в фіналі. Тим більше, він був удома, тож для мене 22-річного, 215-го в рейтингу, це було дуже круто", – згадує тенісист.

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