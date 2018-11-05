Стаховський стартував із впевненої перемоги на турнірі в Словаччині

Українець Сергій Стаховський успішно стартував на турнірі Peugeot Slovak Open 2018 у Братиславі. У матчі першого кола він обіграв п'ятого сіяного – аргентинця Марко Трунджелліті – 6:2, 6:4.

Тенісисти провели на корті 1 годину і 8 хвилин. Українець записав до свого активу три брейки і не програв жодного гейму на своїй подачі.

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Трунджелліті відіграв три матчбола, але з четвертої спроби Стаховський завершив зустріч на свою користь.

Сергій Стаховський також виступить на турнірі в парній сітці разом з росіянином Євгеном Донським.

Сергій Стаховський – Марко Трунджелліті 2:0 (6:2, 6:4)

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