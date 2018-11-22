Стаховський та Марченко пробилися у чвертьфінал на турнірі в Італії
Українські тенісисти Ілля Марченко та Сергій Стаховський пробилися до чвертьфіналу на турнірі в Італії.
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В 1/8 Марченко за підсумками двох сетів обіграв господаря змагань Лоренцо Сонего – 6:4, 6:4.
У чвертьфіналі Марченко зіграє проти ще одного місцевого тенісиста Філіппо Бальди.
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Свої виступи на турнірі продовжує і Сергій Стаховський. Він також у двох сетах обіграв 20-річного Ліама Каруану – 6:4, 6:0. У чвертьфіналі Сергій поміряється силами з Уго Умбером.
Джерело: 24 Канал
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