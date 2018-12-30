Стаховський у драматичному матчі виграв фінал кваліфікації у Досі
Український тенісист Сергій Стаховський пройшов в основну сітку турніру в Досі. Він виграв фінальний матч у кваліфікації.
Український тенісист переміг боснійця Мірзу Басіча у фіналі кваліфікації з рахунком 2:1 (6:3, 2:6, 3:6).
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Поєдинок тривав трохи більше півтори години. Стаховський програв перший сет, але зумів зібратися і виграти матч.
Українець за поєдинок тричі перемагав на подачі суперника й зробив вісім ейсів.
Суперник Стаховського в основній сітці турніру визначиться згодом.
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Джерело: 24 Канал
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