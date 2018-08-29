16:48
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
23°C 17°C
  • четвер
    25°C 14°C
  • п'ятниця
    25°C 12°C
  • субота
    28°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Стаховський у напруженому матчі пробився в 1/8 турніру в Іспанії

28 Читать новость на русском
Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / UA-Football

На змаганнях в іспанській Мальорці український тенісист Сергій Стаховський стартував з перемоги. Четвертий сіяний на турнірі не без проблем обіграв Еміліо Гомеса.

На перемогу українець витратив одну годину та 41 хвилину, та розібрався з суперником за два сети. Хоча легкою ця перемога не була. Стаховський у першому сеті неочікувано програв свою подачу, і еквадорець повів у рахунку 1:4. Та після цього українець зібрався і виграв п’ять геймів поспіль. При цьому дев’ятий гейм Стаховський виграв, лише з четвертої спроби реалізувавши брейк-пойнт, а у десятому геймі сет-пойнт зумів реалізувати з другої спроби.

Читайте також: Українка Цуренко зіграє з однією із найсильніших тенісисток сучасності

Напружена боротьба продовжилася й у другому сеті. Жоден з тенісистів не хотів віддавати свої подачі. Відтак все вирішувалося на тай-брейку. І знову Стаховський провалив початок, коли Гомес повів 0:5. Та знову українець переломив хід поєдинку, у підсумку вигравши 8:6.

Сергій Стаховський – Еміліо Гомес 2:0 (6:4, 7:6 (6)

Теги: Новини спорту
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
сьогодні, 15:01 Для тих, хто хоче навчитись захищати країну
Блог Соцмережі
День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
сьогодні, 13:36 День народження Майкла Джексона: кавери на хіти короля поп-музики
505
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
28 серпня, 16:00 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
сьогодні, 13:01 Парад раздора: "Враг не побежден" против "Украина выстояла"
Павло Казарін
"Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
сьогодні, 12:01 "Восток-2018" – просто учения или намек одному из соседей?
Злой Одессит
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Макс Бьяджі підписав новий контракт з "Aprilia"
 19 жовтня 2010 , 16:59
Баскетболісти "Х'юстона" капітулювали перед "Ютою"
 3 грудня 2013 , 10:48
"Ель Класіко": "Реал" та "Барселона" у драмі на "Сантьяго Бернабеу"
 23 березня 2014 , 08:00
Суркіс не збирається відпускати Ярмоленка
 8 листопада 2014 , 14:48
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук