Стаховський у напруженому матчі пробився в 1/8 турніру в Іспанії

На змаганнях в іспанській Мальорці український тенісист Сергій Стаховський стартував з перемоги. Четвертий сіяний на турнірі не без проблем обіграв Еміліо Гомеса.

На перемогу українець витратив одну годину та 41 хвилину, та розібрався з суперником за два сети. Хоча легкою ця перемога не була. Стаховський у першому сеті неочікувано програв свою подачу, і еквадорець повів у рахунку 1:4. Та після цього українець зібрався і виграв п’ять геймів поспіль. При цьому дев’ятий гейм Стаховський виграв, лише з четвертої спроби реалізувавши брейк-пойнт, а у десятому геймі сет-пойнт зумів реалізувати з другої спроби.

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Напружена боротьба продовжилася й у другому сеті. Жоден з тенісистів не хотів віддавати свої подачі. Відтак все вирішувалося на тай-брейку. І знову Стаховський провалив початок, коли Гомес повів 0:5. Та знову українець переломив хід поєдинку, у підсумку вигравши 8:6.

Сергій Стаховський – Еміліо Гомес 2:0 (6:4, 7:6 (6)