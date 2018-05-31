Стаховський у напруженому матчі вилетів з Roland Garros

Українець Сергій Стаховський у важкому матчі не зумів пробитися у третє коло Відкритого чемпіонату Франції. На заваді йому став німець Міша Звєрєв.

Гра вийшла доволі важкою, і тривала понад три години. Перший сет закінчився доволі швидко. Програвши дві свої подачі, Стаховський віддав сет 3:6.

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Однак у двох наступних сетах переможця довелося визначати на тай-брейках. У другому сеті тенісисти не віддали жодної зі своїх подач (хоча Звєрєв тричі мав можливість здійснити брейк-пойнт). А вже на тай-брейку Стаховський в чисту виграв всі сім подач.

Натомість у третьому сеті Стаховський повів у рахунку 3:0. Та не зумів втримати перевагу. Замість того, щоб виграти сет, він віддав свою подачу при рахунку 5:4, а згодом поступився і на тай-брейку.

Четвертий сет Звєрєв довів до перемоги значно легше. Стаховський зумів виграти лише одну зі своїх подач, натомість німець виграв наступні п'ять геймів поспіль.

Сергій Стаховський – Міша Звєрєв 1:3 (3:6, 7:6, 6:7, 1:6)