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Стаховський у важкому матчі вийшов у фінал кваліфікації Roland Garros

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський / gettyimages

Майже дві з половиною години знадобилося українському тенісисту Сергію Стаховському, щоб у півфіналі кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції здолати француза Констана Лестьєнна, який у рейтингу ATP на 216 місці.

У першому сеті Стаховський (129 у рейтингу) на початку віддав свою подачу. Тому його суперник повів 3:0. Відігравати це довелося по ходу сету, однак і француз не збирався віддавати гейми. Однак наприкінці українець зумів все таки зрівняти рахунок. Тож все вирішувалося на тай-брейку. Там успішнішим виявився Лестьєнн.

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Важким для українця виявився і другий сет. Гравці йшли рівно (на початку обмінялися подачами). Однак цього разу українець вирішив не доводити до тай-брейку, у кінці забравши подачу суперника.

Третій сет ж почався з того, що Стаховський програв свою подачу. Однак зумів зібратися, і виграв чотири гейми поспіль. Після цього Лестьєнн взяв свою подачу, але на більше його не вистачило. Стаховський проходить у фінал кваліфікації RolandGarros. Там він зустрінеться з переможцем пари Ілля Івашко – Віктор Галовіч.

Сергій Стаховський – Констан Лестьєнн 2:1 (6:7 (9), 7:5, 6:2) 

Теги: Новини України Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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