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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Стаховський вийшов у наступний раунд Roland Garros, обігравши іменитого суперника

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Сергій Стаховський
Сергій Стаховський

Сергій Стаховський вдало подолав перший раунд відкритого чемпіонату Франції, перемігши 33-ю ракетку світу іспанця Фелісіано Лопеса.

Стаховський міг не зіграти в основній сітці Roland Garros, адже програв у фіналі кваліфікації. Однак йому пощастило, і він отримав від організаторів перепустку для участі у турнірі через відмову інших тенісистів, тим самим ставши "лакі лузером".

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У першому колі турніру Стаховському випало грати з доволі потужним суперником – іспанцем Фелісіано Лопесром, який є 33-ю ракеткою світу (у той час як Стаховський лише на 127 місці рейтингу ATP).

У першому сеті вирішальною стала друга подача Лопеса, яку зумів виграти українець, при цьому що рахунок був 40:15. А в кінці сету Стаховський ще раз виграв подачу суперника, з першої спроби здійснивши брейк-пойнт.

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Другий сет був доволі важкий для обох тенісистів. При тому що Стаховсткимй повів у рахунку 1:4. Однак Лопес зумів вирівняти гру, забравши два поспіль геми. Та наприкінці українець дотиснув іспанця. Брейк-пойнт теж був реалізований з першої спроби. Однак на цей сет тенісисти витратили вдвічі більше часу, аніж на перший – 50 проти 27 хвилин.

У третьому сеті Стаховський виграв два перші гейми. А при рахунку 1:2 Лопесу знадобилася медична допомога. Медики довго справлялися з лівою рукою іспанця, і врешті він зумів продовжити гру. Після рахунку 2:2 Стаховському вдалося взяти чотири гейми поспіль та виграти гру.

Лопес – Стаховський 0:3 (2:6, 4:6, 2:6)

Наступним суперником українця буде Міша Звєрєв з Німеччини.

Теги: Новини спорту Теніс
Джерело: 24 Канал
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