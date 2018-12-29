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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Стаховський впевнено вийшов у фінал кваліфікації турніру ATP в Досі

      40 Читать новость на русском
      Сергій Стаховський
      Сергій Стаховський

      Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у друге коло кваліфікаційного етапу турніру ATP Tour 250, який стартує в Досі (Катар) 31 грудня.

      Через травму ліктя з турніру знявся швед Еліас Вмер, з яким Сергій Стаховський мав зустрітися в стартовому матчі кваліфікації. Імера у відбірковій сітці замінив 20-річний Джан Марко Мороні, який в рейтингу АТР посідає 215 місце.

      Читайте також: Українка Калініна пробилася у фінал кваліфікації на престижному турнірі в Китаї

      Поєдинок Стаховського та Мороні тривав 1 годину і 37 хвилин. На рахунку українця два брейка, а на своїй подачі Сергій програв один гейм.

      Суперником Сергія Стаховського за місце в основі став другий сіяний, представник Боснії і Герцеговини Мірза Базіч (АТР 88). Раніше тенісисти зустрічалися на корті один раз: в 2014 році на "челленджері" в Італії, де сильнішим був Базіч.

      Сергій Стаховський – Джан Марко Мороні 2:0 (7:6, 7:5)

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Сергій Стаховський Теніс
      Джерело: 24 Канал
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