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      Стаховський зупинився за крок до півфіналу на турнірі в Братиславі

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      Сергій Стаховський
      Сергій Стаховський

      Український тенісист Сергій Стаховський не зумів пробитися в півфінал челленджера в Братиславі. У чвертьфінальному матчі українець в двох сетах програв представнику Казахстану Олександру Бубліку.

      Матч тривав 1 годину 18 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 6:7 на користь представника Казахстану.

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      За час, проведений на корті, Стаховський оформив 8 ейсів, одного разу помилився при воді м'яча в гру і не зміг реалізувати жодного брейк-поінту. Бублік же зробив 11 подач навиліт, допустив 4 подвійні помилки і взяв 1 гейм на прийомі.

      Нагадаємо, раніше до півфіналу турніру у Братиславі у парному розряді вийшов киянин Денис Молчанов, який разом зі словаком Ігорем Зеленаєм здолав чисто словацький дует Лукаш Кляйн/Норберт Гомбош – 6:2, 6:7, 10:6.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Теніс Сергій Стаховський Спорт
      Джерело: 24 Канал
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