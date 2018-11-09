Стаховський зупинився за крок до півфіналу на турнірі в Братиславі

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів пробитися в півфінал челленджера в Братиславі. У чвертьфінальному матчі українець в двох сетах програв представнику Казахстану Олександру Бубліку.

Матч тривав 1 годину 18 хвилин і закінчився з рахунком 6:3, 6:7 на користь представника Казахстану.

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За час, проведений на корті, Стаховський оформив 8 ейсів, одного разу помилився при воді м'яча в гру і не зміг реалізувати жодного брейк-поінту. Бублік же зробив 11 подач навиліт, допустив 4 подвійні помилки і взяв 1 гейм на прийомі.

Нагадаємо, раніше до півфіналу турніру у Братиславі у парному розряді вийшов киянин Денис Молчанов, який разом зі словаком Ігорем Зеленаєм здолав чисто словацький дует Лукаш Кляйн/Норберт Гомбош – 6:2, 6:7, 10:6.

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