"Сталь" вилітає з УПЛ, "Чорноморець" та "Зірка" гратимуть перехідні матчі

Кам'янська "Сталь", одеський "Чорноморець" та кропивницька "Зірка" зіграли останній матчі у сезоні 2017-2018 УПЛ. За підсумками чемпіонату, елітний дивізіон покинула "Сталь".

Кам'янцям треба було зіграти не гірше, аніж одеський "Чорноморець". В команд була однакова кількість очок, але за додатковими показниками вище була "Сталь". Однак останні програли у Львові "Карпатам" 3:0, у той час як "Чорноморець" вдома обіграв "Зірку". Відтак одесити піднялися на 11 місце. Вони тепер будуть грати перехідні матчі.

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Перехідні матчі гратиме і "Зірка". Їй треба було вигравати у "Чорноморця", і щоб "Карпати" програли свій останній матч. Однак не склалося.

Відтак за підсумками сезону понижуюється "Сталь". "Чорноморець" та "Зірка" гратимуть перехідні матчі з командами Першої ліги.

Карпати – Сталь 3:0

Чорноморець – Зірка 1:0